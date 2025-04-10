Düşman hâlâ İran füzelerinin neden bu kadar isabetli olduğunu anlayamadı

Kudüs Gücü Komutanı General İsmail Kaani konuşmasında "Amerika ve Siyonist rejim tüm iddialarına rağmen pratikte yetersizdir. Hatta füzelerimizin neden hedeflerine bu kadar isabetli ulaştığını anlayamıyorlar. Bu bizim gücümüzdür. Bugün, bir buçuk yıl süren yoğun savaşın ardından direniş cephesi, en kısıtlı imkânlarla düşmanın gelişmiş teçhizatına karşı direnmektedir. Gazze, 14 yıllık kuşatmaya rağmen hâlâ ayakta ve bu, halkın kararlılığının göstergesidir." ifadelerini kullandı.

Konuşmasında direniş cephesinin kendine has özelliklerine değinen General Kaani "Direnişin özelliği, onunla savaşanların aslında onu daha da güçlendirmesidir." dedi.

General Kaani, direnişin askeri ilerlemelerine dikkat çekerek "Yemenli gençler, savaşın ilk günlerinde silahları Siyonist rejime ulaşamazken, sadece bir yıl içinde füze menzillerini 600 ila 700 kilometre artırdılar. Bu ilerleme dünyada eşi benzeri görülmemiştir." ifadelerini kullandı.