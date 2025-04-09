Yemen ordusundan Tel Aviv ve Kızıldeniz’deki Siyonist ve Amerikan hedeflerine İHA'lı operasyon

Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Tuğgeneral Yahya Seri, Siyonist rejime karşı başarılı bir askeri operasyon gerçekleştirildiğini belirterek, bu operasyonda “Yafa” adlı bir insansız hava aracının (İHA), işgal altındaki Yafa (Tel Aviv) bölgesindeki bir askeri hedefe fırlatıldığını ve hedefin isabetle vurulduğunu açıkladı.

Seri ayrıca, başka bir operasyonda da birkaç İHA'nın, Kızıldeniz’in kuzeyinde bulunan düşman savaş gemilerine –bunlar arasında Amerikan uçak gemisi USS Truman da yer alıyor– fırlatıldığını ve bu hedeflerin de hassas şekilde vurulduğunu ifade etti.

Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü, Yemen halkının yenilmez olduğunu ve mazlum Filistin halkına destek yolunda kararlılıkla durmaya devam edeceğini vurguladı.