On Sekizinci Amerikan MQ-9 İHA’sı Yemen semalarında düşürüldü

Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Yahya Seri, bugün yaptığı açıklamada, Amerika’nın Yemen’e yönelik tekrar eden saldırılarına ve çok sayıda sivilin şehit düşmesi ve yaralanmasına karşılık olarak, Yemen hava savunmasının El-Cevf vilayetinin hava sahasında düşmanlık içeren bir görevde bulunan bir MQ-9 İHA’yı başarıyla hedef alıp düşürdüğünü belirtti.

Seri, bu olayın Yemen’in son 10 gün içerisinde düşürdüğü üçüncü MQ-9 olduğunu, “Vaadedilen Zafer” ve “Kutsal Cihad” operasyonlarının başladığı günden bu yana ise toplamda 18 Amerikan MQ-9 İHA’sının imha edildiğini açıkladı.

Sözcü ayrıca, “Gazze’ye destek kapsamında operasyonlarımız devam ediyor ve Yemen’e yönelik her türlü saldırıya karşı savunma görevlerimizi sürdürüyoruz. Ülkemizin egemenliği, güvenliği ve istikrarını tehdit eden her girişime karşı sorumlu bir şekilde karşılık vermeye hazırız. Gazze’ye yönelik saldırılar durmadıkça biz de operasyonlarımızı durdurmayacağız.” ifadelerini kullandı.

Bu açıklamalar, Amerikan savaş uçaklarının bu sabah Yemen’in Hudeyde vilayetini bombalamasının ardından geldi. Hudeyde’nin batısındaki Makbel şehrine yapılan hava saldırısında şu ana kadar 6 sivil şehit oldu.

Yemen Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre, şehitlerin üçü çocuk, ikisi ise kadın.