Yemen Silahlı Kuvvetleri ile ABD uçak gemisi arasında çatışma

Tuğgeneral Yahya Seri yaptığı açıklamada, Yemen silahlı kuvvetlerinin Kızıldeniz’de dördüncü hafta üst üste ABD savaş gemilerini hedef alarak bu ülkenin Yemen’e yönelik saldırılarına karşılık verdiğini belirtti.

Seri, son saatlerde Yemen’in füze ve İHA birliklerinin, deniz kuvvetleriyle iş birliği içinde, özellikle USS Harry S. Truman uçak gemisi olmak üzere ABD savaş gemileriyle kuzey Kızıldeniz’de çatıştığını ve bu gemilerin seyir füzeleri ve insansız hava araçlarıyla hedef alındığını söyledi.

Bu operasyonun birkaç saat sürdüğünü aktaran Seri, çatışma süresince ABD’nin Yemen’e yönelik saldırganlığının önlendiğini ifade etti.

Ayrıca, uçak gemisi Truman’a eşlik eden bir lojistik ve destek fırkateyninin balistik füze ile hedef alındığını da sözlerine ekledi.

Seri, Yemen halkı, liderliği ve ordusunun, Gazze’ye yönelik saldırılar durdurulup bu bölgenin zalimce ablukası tamamen kaldırılana kadar, dini ve ahlaki sorumluluklarını yerine getirerek Filistin halkını desteklemeye devam edeceklerini vurguladı.