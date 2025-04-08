ABD, Yemen'in çeşitli bölgelerini 22 kez bombaladı

ABD ordusu, bugünün ilk saatlerinde Yemen'in başkenti Sana'a, Marib ve El-Hudeyde vilayetlerine 22 hava saldırısı düzenledi.

Marib Vilayeti'nin Mezher bölgesi, sabah saatlerinde üç kez hava saldırısına uğradı.

ABD savaş uçakları, Marib'e bağlı Harib'deki El-Cufra bölgesini beş ayrı dalgada vurdu.

Sana'a'nın doğusundaki Beni Haşiş bölgesindeki El-Cumeyme de ABD'nin hava saldırılarının hedefi oldu.

ABD savaş uçakları ayrıca, El-Hudeyde Vilayeti'nin batısındaki Kamaran Adası'nı iki kez bombaladı.

ABD ordusu, son haftalarda Yemen'in farklı bölgelerine düzenlediği hava saldırılarının şiddetini artırdı. Bu saldırgan eylemler, Yemen ordusu ve halkının Filistin halkına verdiği destek nedeniyle gerçekleştiriliyor.