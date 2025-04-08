8 Nis 2025 11:20
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News ID: 85797402
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ABD, Yemen'in çeşitli bölgelerini 22 kez bombaladı

8 Nis 2025 11:20
News ID: 85797402
ABD, Yemen'in çeşitli bölgelerini 22 kez bombaladı

Tahran, İRNA – Haber kaynakları, ABD'nin Yemen'e yönelik saldırgan eylemlerine devam ederek, gece saatlerinden itibaren ülkenin farklı bölgelerini 22 kez bombaladığını duyurdu.  

ABD ordusu, bugünün ilk saatlerinde Yemen'in başkenti Sana'a, Marib ve El-Hudeyde vilayetlerine 22 hava saldırısı düzenledi.  

Marib Vilayeti'nin Mezher bölgesi, sabah saatlerinde üç kez hava saldırısına uğradı.  
ABD savaş uçakları, Marib'e bağlı Harib'deki El-Cufra bölgesini beş ayrı dalgada vurdu.  
Sana'a'nın doğusundaki Beni Haşiş bölgesindeki El-Cumeyme de ABD'nin hava saldırılarının hedefi oldu.  
ABD savaş uçakları ayrıca, El-Hudeyde Vilayeti'nin batısındaki Kamaran Adası'nı iki kez bombaladı.  

ABD ordusu, son haftalarda Yemen'in farklı bölgelerine düzenlediği hava saldırılarının şiddetini artırdı. Bu saldırgan eylemler, Yemen ordusu ve halkının Filistin halkına verdiği destek nedeniyle gerçekleştiriliyor.  

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