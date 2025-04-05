5 Nis 2025 18:23
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News ID: 85794906
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Trump’ın Ensarullah güçlerini hedef aldığını iddia ettiği video yalanlandı + video

5 Nis 2025 18:23
News ID: 85794906
Trump’ın Ensarullah güçlerini hedef aldığını iddia ettiği video yalanlandı + video

Tahran, İRNA – ABD Başkanı Donald Trump’ın, Ensarullah hareketine ait güçlerin hedef alındığını iddia ettiği sahte videonun yayımlanmasının ardından, medya kaynakları ve Yemenli yetkililer söz konusu videonun, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir araya gelen Yemenli kabile mensuplarının toplandığı yere yapılan saldırıya ait olduğunu duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya platformu Truth Social’da paylaştığı bir videoyla, Yemen’deki Ensarullah hareketine bağlı savaşçıların hedef alındığını iddia etti. Trump paylaşımında “Bu Husi’ler saldırı planı yapmak üzere toplanmıştı. Ah, artık onlardan saldırı gelmeyecek! Artık gemilerimizi batıramayacaklar!” ifadelerini kullandı. 

Bu video, Yemenli çevreler ve medya tarafından tepkiyle karşılandı ve Trump’ın iddiaları yalanlandı. Medya kaynakları, videonun Trump’ın iddia ettiği gibi bir askerî saldırı değil, Ramazan Bayramı vesilesiyle toplanan Yemenli kabile halkına yönelik bir saldırıyı gösterdiğini belirtti.

Ensarullah hareketinin yetkililerinden Ahmed Hasan Zeyd, sosyal medya platformu X’te yaptığı paylaşımda 
“Trump için üzülüyorum... Ramazan Bayramı kutlaması için toplanan kabilelerin bombalanmasıyla övünüyor ve bunun Yemen füzelerini durduracağını sanıyor. Eğer söylediklerinize gerçekten inanıyorsanız, ticari gemilerinizi Kızıldeniz’e gönderin.” ifadelerini kullandı. 

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