Nükleer sanayide 6 yeni teknolojik başarı

Tanıtılan bu yeni kazanımlar, nükleer yakıt döngüsü, radyofarmasötik üretimi, sağlık ve tedavi sanayileri ile nükleer teknolojinin endüstriyel uygulamaları gibi çeşitli alanları kapsıyor.

Sağlık alanında, 30’dan fazla kanser türünün tespitinde kullanılacak tanısal radyofarmasötik Gallium-FAPI ile ileri evre kanserlerin hedefe yönelik tedavisinde kullanılan Lutetium-FAPI tanıtıldı. Ayrıca, yaygın cilt kanserlerinin tedavisi amacıyla geliştirilen Rhenium-188 içeren topikal krem de kamuoyuna sunuldu.

Sanayi alanında ise, daha önce yalnızca birkaç ülkenin üretiminde bulunduğu Kobalt-57 kaynağı, İranlı uzmanlar tarafından kuyu sondajı için üretilerek faaliyete geçirildi. Bunun yanında, petrokimya, ilaç sanayi ve gelişmiş görüntüleme sistemlerinde (NMR) kullanılan D4-deutere metanol ile değerli metallerin çıkarılmasında stratejik öneme sahip olan D2EHPA (Di-etil-heksil fosforik asit) de tanıtılan yenilikçi ürünler arasında yer aldı.