Pezeşkiyan: Nükleer kazanımlarımızdan vazgeçmeyeceğiz ve onları pazarlık konusu yapmayacağız

Mesud Pezeşkiyan, Ulusal Nükleer Teknoloji Günü töreninde, nükleer şehitleri anarken bir kez daha nükleer bomba peşinde olmadıklarını vurgulayarak “İran atom bombası üretmek istiyor diyorlar. Devrim Lideri’nden daha yüksek bir merci kim olabilir ki, bu konuda açıkça ve resmen ‘biz atom bombası yapmayacağız’ diye beyan etmişlerdir. Yüz kez denetlediniz, bin kez daha denetleyin ama bilin ki biz nükleer bilgiye, nükleer enerjiye her alanda ihtiyaç duyuyoruz ve bu ihtiyacı asla onlar karşılamayacak. Onlar bizi zillet içinde görmek istiyorlar ama biz zillet içinde kalmayacağız.” dedi.

Pezeşkiyan sözlerine “Biz savaş istemiyoruz ama bize yönelik her saldırıya karşı, değerli bilim insanlarımızın oluşturduğu bilgi ve güçle dimdik duracağız. Ne kadar çok zarar verirlerse, o kadar güçleneceğiz; ne kadar çok tehdit ederlerse, o kadar sağlam duracağız. Biz saldırgan değiliz ve kimseye saldırma niyetimiz yok.” diye devam etti.

Cumhurbaşkanı, “Devrim Lideri buyurdu ki, biz müzakereye hazırız; ama doğrudan değil, çünkü güvenmiyoruz. Tüm imkân ve bağlantılarımızı bir yandan yaptırımlarla ortadan kaldırıp, sonra da ‘gelin konuşalım’ diyemezsiniz. Diyalogda bu gerçekleri kabul etmeniz gerekir” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan son olarak “Biz barış ve güvenlik istiyoruz, biz diyalog yanlısıyız ama onurlu ve izzetli bir şekilde. Kendi kazanımlarımızdan vazgeçmeyeceğiz, pazarlık etmeyeceğiz ve asla, düşünmemize ve yenilikçi, yaratıcı olmamıza engel olunmasına izin vermeyeceğiz.” açıklamasında bulundu.