15 Oca 2025 17:52
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News ID: 85720826
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Petrol ihracatı tüm operasyon bölgelerinde devam ediyor 

15 Oca 2025 17:52
News ID: 85720826
Petrol ihracatı tüm operasyon bölgelerinde devam ediyor 

Buşehr, İRNA – İran Petrol Terminali Şirketi Genel Müdürü Abbas Esedruz, petrol ihracatının ekonomik kalkınmanın temel unsuru olarak aralıksız bir şekilde ve çalışanların özverili gayretiyle tüm operasyon bölgelerinde sürdüğünü söyledi.  

Esedruz, Çarşamba günü Güney Pars Gaz Kondensat Terminali çalışanları ve aileleriyle bir araya geldiği programda "Petrol ihracatının durması mümkün değil. Bu kurumun çalışanları, tüm operasyon bölgelerinde vardiyalı sistemle ve ailelerinden uzakta, görevlerini güvenli, hızlı, zamanında ve kesintisiz bir şekilde yerine getiriyor.” açıklamasında bulundu. 

Petrol terminallerinin ülkenin döviz gelirlerinin %70’ten fazlasını sağlamadaki önemine vurgu yapan Esedruz, İran petrol terminallerinin Huzistan, Buşehr, Hürmüzgan, Mazenderan ve Tahran olmak üzere beş eyalette kritik görevler üstlendiğini ve ana ihracat merkezi olan Hark Adası'nın ülke petrolünün %90'ından fazlasını ihraç ettiğini belirtti.  

Ayrıca Esedruz, Aseluye ilçesindeki terminalden gaz kondensat ihracatının %100’ünün gerçekleştirildiğini, Kuzey Terminali, Mahşehr ve Cask terminallerinin ise petrol değer zincirinin tamamlanmasında önemli bir rol oynadığını hatırlattı.

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