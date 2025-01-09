Siyonist medyanın itirafı: İran, Petrol sanayisindeki sert yaptırımları başarıyla aştı

Habere göre, ağır yaptırımlara rağmen İran'ın petrol sanayisi, deniz taşımacılığı filosu sayesinde gelişimini sürdürdü. Siyonist medyası, İran’ın deniz taşımacılığı faaliyetlerini gizli tuttuğunu ve Asyalı alıcıların İran ekonomisine yatırım yapmaya devam ettiğini öne sürdü.

OPEC verilerine göre, İran’ın petrol ihracatı 2023 yılında 53 milyar dolara ulaştı. Ayrıca 2024 yılında İran’ın petrol üretiminin, 2018 yılındaki en yüksek seviyesine geri döneceği ifade edildi.

Ma'ariv gazetesi, İran’ın deniz taşımacılığı sektörüne yönelik yaptırımları aşmak için özel yöntemler kullandığını ve bu sayede petrol sektörünü yeniden canlandırmayı başardığını iddia etti.

Haberin devamında, İran’ın yaptırımları aşmadaki başarısının, uydu görüntüleri analizleriyle tespit edildiği belirtildi. Söz konusu verilerin, Avrupa Uzay Ajansı'na ait Sentinel-2 uydusu tarafından kaydedildiği ifade edildi.