İran'ın ilk özel sektör petrol iskelesi Güney Pars'ta faaliyete geçti

Güney Pars'taki 100 bin tonluk "Parsa Fidar Paydar" iskelesinde, sıcak ve basınçlı sıvılaştırılmış gazı mümkün olan en kısa sürede, en yüksek standart ve güvenlikle bağlama ve yükleme ile taşıyan en büyük gemi, ülkenin ilk özel petrol iskelesinin operasyonel kullanımının başlangıcıydı ki İran İslam Cumhuriyeti gümrükleri, Limanlar ve Denizcilik Örgütü, İran Ulusal Gaz Şirketi temsilcileri ve Petrol Bakanı'nın Kangan'daki ihracatın izlenmesindeki özel temsilcisinin gözetiminde gerçekleştirildi.

Özel Pars Fidar İskelesi, Ulusal Birlik Hükümeti, Petrol Bakanlığı, Limanlar ve Denizcilik Örgütü'nün yanı sıra ülke gümrüklerinin desteğiyle inşaat ve işletme ruhsatını aldıktan iki yıl sonra, artık İran'a giren Güney Pars bölgesindeki ilk özel sektör iskelesi oldu.

Bu iskelenin resmi açılışıyla birlikte sıcak sıvı gaz ihracatını %50'ye kadar, Dolphin model iskelesinde ise yıllık 3 milyon tona kadar soğuk gaz ihracatını artırabilecektir.