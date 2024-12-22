Tel Aviv, Yemen füzelerini engelleme konusunda İsrail ve ABD'nin hava savunma sistemlerinin başarısızlığını kabul etti

Siyonist askeri uzman Ron Ben Yishai, Tel Aviv'e isabet eden füzenin, İsrail'in savunma sistemlerinin tespit etmekte zorlandığı bir noktadan fırlatıldığını veya hedefini vurmak için yolunu değiştiren bir savaş başlığına sahip olduğunu itiraf etti.

Bu Siyonist uzman, rejimin güvenlik kaynaklarına atıfta bulunarak "Cevaplanması gereken soru, hava savunma katmanlarının füzeyi neden engelleme ve düşürme konusunda başarısız olduğudur." ifadelerini kullandı.

Ben Yishai, İsrail'in ardı ardına yaşadığı başarısızlıkların başka nedenleri de olabileceğini ve sonuncusunun Tel Aviv'de gerçekleştiğini belirtti.

Bu Siyonist uzman ayrıca "İsrail'in füzeyi engelleme ve düşürme konusundaki başarısızlığı, derinlerdeki İsrail hava savunma sistemlerinin, hem sivil merkezleri korumakla hem de askeri merkezleri savunmakla görevli olanlarının büyük ve tehlikeli bir şekilde başarısız olduğunu göstermektedir." dedi.