Ensarullah Hareketi Siyasi Bürosu Üyesi: Savaşın yayılmasından korkmuyoruz  

Hizam el-Esed, Pazar sabahı İRNA'nın Uluslararası Haberler muhabirine verdiği röportajda "Bize kapsamlı bir savaşın dayatılmasından korkmuyoruz. Asıl korkması gereken Amerika ve Siyonist rejimdir, çünkü bu savaşın sonucu onların lehine olmayacaktır." ifadelerini kullandı.

El-Esed, "Amerika’nın bölgedeki çıkarları geniştir ve Siyonist rejimin varlığı da güvenlik dengesi, askeri üstünlük ve caydırıcılık denklemine bağlıdır ki bu denklemler artık mevcut değildir" dedi.

El-Esed açıklamalarının devamında "Amerika, İngiltere ve Siyonist rejimin saldırıları onların başarısızlığının ve çaresizliğinin bir göstergesidir. Yemen'in askeri kapasite ve imkanları konusunda hiçbir endişemiz yok. Yemen'in askeri kapasitesi en zor savaş koşulları için tasarlanmıştır. Yemen’in silahları en güvenli yerlerde muhafaza edilmekte ve ülkenin doğal ve çeşitli coğrafi özellikleri bu güvenliğe katkıda bulunmaktadır" dedi.

Ensarullah Hareketi Siyasi Bürosu üyesi, Yemen'in bugün en son teknolojilere sahip en modern silahları ürettiğini belirterek, "Bunun örneklerinden biri, tüm radar ve takip sistemlerini aşan hipersonik balistik füzelerdir" ifadelerini kullandı.