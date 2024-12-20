20 Ara 2024 14:55
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News ID: 85695388
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Hamas'tan Siyonist rejime, baskı ve Filistin halkıyla dayanışma çağrısı

20 Ara 2024 14:55
News ID: 85695388
Hamas'tan Siyonist rejime, baskı ve Filistin halkıyla dayanışma çağrısı

Tahran, İRNA - Hamas Hareketi, Dünya İnsanlık Dayanışması vesilesiyle, Siyonist rejime, Gazze’ye yönelik saldırılar ve savaşların durdurulması için baskı yapılması, bu rejimin suçlarının kınanması ve Filistin halkıyla dayanışmanın güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Hamas’ın konuyla ilgili olarak yayımladığı bildiride "Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından her yıl 20 Aralık'ta kutlanan Dünya İnsanlık Dayanışması Günü, işgalci Siyonist Rejim’in 441 günü aşkın süredir Gazze Şeridi’nde Filistin halkına karşı işlediği suçlar, vahşet ve soykırım savaşlarının boyutlarını bir kez daha hatırlatmaktadır." ifadelerini kullandı. 

Hamas ayrıca "Filistin halkıyla ve onların adil mücadelesiyle insani dayanışma göstermek, Gazze halkına karşı devam eden savaş ve Siyonist düşmanın suçları karşısında bu halkın meşru haklarını desteklemek, bu yolda ilerleyen ve Siyonist düşmanın planlarına karşı duran herkes için büyük bir onurdur." dedi. 

Bildiride "Uluslararası toplumu ve adaletin tüm destekçilerini, Siyonist Rejim’in son 15 ayda Gazze’de gerçekleştirdiği soykırım, etnik temizlik ve zorunlu göç suçlarını durdurması için mümkün olan tüm araçlarla bu rejime baskı yapmaya çağırıyoruz." çağrısında bulundu. 

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