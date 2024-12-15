Netanyahu'ya yönelik gösteriler şiddet ve çatışmaya dönüştü

El Cezire'nin haberine göre İsrail rejimi polisi dört protestocunun tutuklandığını duyurarak bu kişilerin kamu düzenini bozduğu iddiasında bulundu.

İsrail'in Ma'ariv gazetesi de bu konuda, gösterilerin amacına ulaşmadığını, yalnızca isyana neden olduğunu yazdı.

Binlerce yerleşimci, Filistin İslami Direniş Hareketi (Hamas) ile esir değişimini desteklemek için bir kez daha sokaklara çıktı ve Netanyahu aleyhine sloganlar attı.

Siyonist rejimin Kanal 12 televizyonu, protestocuların Habima Meydanı'ndan Began Caddesi'ne doğru ilerlediğini ve hükümetin feshedilmesini ve Gazze'deki direnişle esir değişimi anlaşması imzalanmasını talep ettiklerini duyurdu.

Gazze'de Siyonist rejim ordusunun bombardımanı sırasında İsrailli esirlerin öldürülmesi ve Netanyahu'nun Hamas direniş hareketiyle bir esir değişimi anlaşması yapma konusunda esnek olmaması, kendisi ve aşırılık yanlısı kabinesinde bir öfke ve nefret dalgasına yol açtı.