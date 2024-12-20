El-Husi: İsrail, bölgedeki tüm ülkeleri, kendi saldırılarına karşı savunmasız olmasını istiyor

Seyyid Abdülmelik el-Husi, Batı ülkelerinin İsrail rejimine her türlü silah ve öldürme araçlarını sağladığını belirtirken, bu rejimin 440 gündür ABD'nin desteğiyle Gazze'de katliam yaptığını ve Filistinlilerin üzerine Amerikan bombaları yağdırdığını ifade etti.

El-Husi, Filistin Özerk Yönetimi'ni eleştirerek, Filistinlilere destek olmak bir yana, büyük bir hata düzeyinde ihanet ettiğini söyledi.

El-Husi ayrıca, İsrail'in, Lübnan ile ateşkes anlaşmasına rağmen Beyrut'un bu anlaşmaya bağlı kalmasına aldırış etmeden saldırılarını sürdürdüğünü ve bu durumun, İsrail rejiminin anlaşmalara bağlı kalmama konusundaki kötü şöhretini bir kez daha ortaya koyduğunu ifade etti.

Suriye'ye yönelik saldırılara da değinen Ensarullah Hareketi Lideri, işgalcilerin Suriye halkına ait olan ordu imkanlarını yok ettiğini ve bu imkanlara bugün Suriye halkının, işgalci rejime karşı mücadele etmek için çok ihtiyaç duyduğunu söyledi.

El-Husi, stratejik öneme sahip tüm silah ve imkanların Suriye’de sahipsiz bırakıldığını, yeni yönetimin bu konularda sorumluluk hissetmediğini ve hatta bu tür imkanları ganimet olarak bile görmediğini ifade etti.

Ensarullah Hareketi Lideri ayrıca, birçok Müslüman ülkenin İsrail rejimine müdahale etmediğini, bazı yönetimlerin ve grupların da bu rejimle iş birliği yaptığını belirtti. Bunun, düşmanı birden fazla ülkeye saldırmaya teşvik eden en büyük neden olduğunu ve tarafsızlık iddiasında bulunanların İsrail rejiminin açık bir şekilde ilan ettiği gerçekleri görmezden geldiğini vurguladı.