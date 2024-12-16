ABD'nin Siyonist rejimden Filistin Yönetimi güvenlik güçlerine askeri yardım için onay talebi

Axios, Filistinli, Amerikalı ve Siyonist yetkililere dayandırdığı haberinde, ABD'nin, Batı Şeria'daki Filistinli direnişçilere yönelik askeri operasyonlarda rol oynayan Filistin Özerk Yönetimi güvenlik güçlerine Washington'un yaptığı askeri yardımı onaylaması için Tel Aviv'den talepte bulunduğunu ortaya çıkardı.

Haberde, özellikle Cenin şehri ve kampının kontrolünü sağlamak için düzenlenen askeri operasyonlara dikkat çekilerek, bunun son yıllarda Filistin Özerk Yönetimi güvenlik güçlerinin gerçekleştirdiği en büyük operasyon olduğu ifade edildi.

Axios, Filistinli ve Siyonist yetkililere dayandırarak, bu operasyonların yerel silahlı gruplara, özellikle de İslami Cihad ve Hamas'a bağlı gruplara odaklandığını ve bu grupların İran tarafından finanse edildiğini iddia etti.