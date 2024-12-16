16 Ara 2024 13:58
Journalist ID: 5446
News ID: 85691708
T T
0 Persons

Ekler

ABD'nin Siyonist rejimden Filistin Yönetimi güvenlik güçlerine askeri yardım için onay talebi

16 Ara 2024 13:58
News ID: 85691708
ABD'nin Siyonist rejimden Filistin Yönetimi güvenlik güçlerine askeri yardım için onay talebi

Tahran, İRNA - Amerikan haber sitesi Axios, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin, Washington'un Filistin Özerk Yönetimi güvenlik güçlerine yaptığı askeri yardımı onaylaması için (Siyonist rejim) İsrail'den talepte bulunduğunu yazdı.  

Axios, Filistinli, Amerikalı ve Siyonist yetkililere dayandırdığı haberinde, ABD'nin, Batı Şeria'daki Filistinli direnişçilere yönelik askeri operasyonlarda rol oynayan Filistin Özerk Yönetimi güvenlik güçlerine Washington'un yaptığı askeri yardımı onaylaması için Tel Aviv'den talepte bulunduğunu ortaya çıkardı.  

Haberde, özellikle Cenin şehri ve kampının kontrolünü sağlamak için düzenlenen askeri operasyonlara dikkat çekilerek, bunun son yıllarda Filistin Özerk Yönetimi güvenlik güçlerinin gerçekleştirdiği en büyük operasyon olduğu ifade edildi.  

Axios, Filistinli ve Siyonist yetkililere dayandırarak, bu operasyonların yerel silahlı gruplara, özellikle de İslami Cihad ve Hamas'a bağlı gruplara odaklandığını ve bu grupların İran tarafından finanse edildiğini iddia etti.

0 Persons

Ekler

İlgili haberler

yorumunuz

You are replying to: .