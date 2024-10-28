Siyonist rejimin yasaklı madde kullandığına dair belgeler Lahey Mahkemesi'ne sunuldu

Filistin Özerk Yönetimi Başkanı Danışmanı Mahmud El Habaş, Rus Sputnik haber ajansına verdiği röportajda "İsrail rejimi Gazze'de organize ve kamusal savaş suçları işledi ve işlemeye devam ediyor ve bu nedenle Uluslararası Ceza Mahkemesi savcısı, bu rejimin İsrail Başbakanı ve Savunma Bakanı hakkında tutuklama kararı çıkarılması için bu mahkemeye talepte bulundu." ifadesini kullandı.

El Habaş sözlerinin devasmında " İsrail rejimi Gazze'de uluslararası hukuk ihlalleri, savaş suçları ve soykırım suçlarını işlemiş ve bu rejimin ordusu, Gazze halkına karşı beyaz fosfor da dahil olmak üzere uluslararası alanda yasaklanmış silah ve malzemeleri kullanmıştır."ifadesinin de altını çizdi.