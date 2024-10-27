Güney Afrika, Siyonist rejimin İran' saldırısını kınadı

Açıklamada, Siyonist rejimin Gazze'deki soykırımı ve Lübnan'a yönelik bombalamalarına dikkat çekilerek, Tel Aviv'in eylemlerinin Batı Asya'da çok ağır bir insani krize yol açtığı belirtildi.

Güney Afrika Dışişleri Bakanlığı, Gazze halkına insani yardımların ulaştırılması ve acil bir ateşkes sağlanması taleplerinde ısrarcı olduklarını ifade ederken, BM Güvenlik Konseyi'nin 2735 (2024) sayılı kararının derhal uygulanması çağrısını yineledi. Açıklamada ayrıca, İsrail rejim ordusunun son üç haftadır Gazze'nin kuzeyinde yürüttüğü kara operasyonlarına, özellikle Kuzey Gazze'deki son aktif sağlık merkezi olan Kemal Advan Hastanesi’ne yönelik saldırılara sert tepki gösterildi. Hastanedeki 44 sağlık çalışanının gözaltına alınması ve Gazze Şeridi'ndeki sağlık merkezlerinin sistematik olarak tahrip edilmesi, uluslararası insancıl hukukun ciddi bir ihlali olarak nitelendirildi.

Güney Afrika Dışişleri Bakanlığı, Siyonist rejimin Gazze'ye sınırlı miktarda su ve gıda dışında hemen hiçbir insani yardımın girişine izin vermediğini vurgularken, İsrail ordusunun Gazze ve Lübnan'a yönelik hava, kara ve insansız hava aracı saldırılarının derhal sona erdirilmesi çağrısında bulundu.