Batı Şeria'da 10 Filistinli şehit oldu

Batı Şeria'nın kuzeyindeki Balata kampına düzenlenen saldırıda, bir yaşlı kadın ve bir genç Filistinli şehit olurken, birçok kişi de yaralandı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, 80 yaşındaki Filistinli yaşlı kadın Halime Salih Ebu Leyl’in göğsüne ve bacağına isabet eden kurşunlar sonucu şehit olduğunu ve aynı saldırıda bir genç Filistinlinin daha hayatını kaybettiğini bildirdi.

Filistin Enformasyon Merkezi, İsrail ordusunun Tulkerem kampında bir araca düzenlediği bombalı saldırıda ise dört Filistinlinin şehit olduğunu ve üç kişinin yaralandığını ekledi.

Ayrıca, Tulkerem kampında bir araca düzenlenen hava saldırısı sonucunda dört kişi şehit olurken, üç kişi yaralandı.

Görgü tanıkları, İsrail rejimine ait bir insansız hava aracının Tulkerem kampındaki bir Filistin aracını hedef aldığını ve bunun sonucunda aracın tamamen yanarak tahrip olduğunu belirtti.

Filistin Özerk Yönetimi Sağlık Bakanlığı, saldırıda yaralananların durumunun kritik olduğunu vurgulayan bir açıklama yayınladı.