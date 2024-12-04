Filistin’i destekleyen Yahudiler Kanada Parlamentosu’nun binasını bastı

Kanada’nın The Globe and Mail gazetesi, dün gece “Soykırıma Karşı Yahudi Koalisyonu” adlı grubun üyeleri ve destekçileri, milletvekilleri ve kabine üyelerinin ofislerinin bulunduğu Konfederasyon Binası’nın lobisini işgal etti.

Haberde, güvenlik güçlerinin müdahale ederek 14 kişiyi gözaltına aldığı, ancak herhangi bir suçlama yöneltmeden serbest bıraktığı belirtildi.

Söz konusu Yahudi grup, yaptığı açıklamada Kanada’dan İsrail’e silah ihracatına ve İsrail’den silah ithalatına karşı olduğunu belirterek İsrail rejiminin Gazze halkına yönelik muamelesine ilişkin endişelerinin arttığını vurguladı.

Grubun sözcüsü Marlee Wasser, verdiği bir röportajda, bu protesto için Konfederasyon Binası’nın seçilmesinin nedeninin, birçok milletvekilinin çalışmalarını burada yürütmesi olduğunu ve protestocuların bu süreci durdurmak istediğini açıkladı.

Wasser’in ifadesine göre, bu eyleme yaklaşık 100 kişi katıldı.