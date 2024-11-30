30 Kas 2024 10:45
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News ID: 85675073
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Fas halkı 48 şehirde Gazze'ye destek ve Siyonist suçların kınanması için gösteriler düzenledi

30 Kas 2024 10:45
News ID: 85675073
Fas halkı 48 şehirde Gazze'ye destek ve Siyonist suçların kınanması için gösteriler düzenledi

Tahran, İRNA - Fas’ın 48 şehrinde halk, Cuma günü Gazze’ye destek vermek ve Siyonist rejimin eylemlerini kınamak için gösteriler düzenledi, Tel Aviv karşıtı sloganlar attı ve savaşın sona ermesini talep etti.  

Türkiye merkezli Anadolu Ajansı’nın haberine göre, Fas İslam Ümmeti Konuları Destekleme Derneği yaptığı açıklamada, “Aksa Tufanı Cuması” adıyla düzenlenen bu gösterilerin, Filistin halkına destek vermek, Gazze’deki Siyonist rejim suçlarını protesto etmek ve ABD’nin Tel Aviv rejimine olan desteğini kınamak amacıyla gerçekleştirildiğini belirtti.  

Açıklamaya göre, göstericiler Gazze kuşatmasını ve sivillerin katledilmesini kınayan sloganlar attı, Filistin bayrakları ve kefiye gibi sembolleri sergiledi.  

Fas’ın Ayet Mellul (merkez), Şafşavan, Tetuan, Fas, Meknes, Hüseyme (kuzey), Kazablanka, El-Cedide (batı), Berkan, Uklim, Ahfir ve Vecde (doğu) gibi birçok şehri, Gazze’ye destek için düzenlenen bu protesto gösterilerine ev sahipliği yaptı.

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