Fas halkı 48 şehirde Gazze'ye destek ve Siyonist suçların kınanması için gösteriler düzenledi

Türkiye merkezli Anadolu Ajansı’nın haberine göre, Fas İslam Ümmeti Konuları Destekleme Derneği yaptığı açıklamada, “Aksa Tufanı Cuması” adıyla düzenlenen bu gösterilerin, Filistin halkına destek vermek, Gazze’deki Siyonist rejim suçlarını protesto etmek ve ABD’nin Tel Aviv rejimine olan desteğini kınamak amacıyla gerçekleştirildiğini belirtti.

Açıklamaya göre, göstericiler Gazze kuşatmasını ve sivillerin katledilmesini kınayan sloganlar attı, Filistin bayrakları ve kefiye gibi sembolleri sergiledi.

Fas’ın Ayet Mellul (merkez), Şafşavan, Tetuan, Fas, Meknes, Hüseyme (kuzey), Kazablanka, El-Cedide (batı), Berkan, Uklim, Ahfir ve Vecde (doğu) gibi birçok şehri, Gazze’ye destek için düzenlenen bu protesto gösterilerine ev sahipliği yaptı.