Paris'te sağlık çalışanlarından Gazze’deki Filistinlilere destek gösterisi

Gösteri sırasında Paris’teki sağlık çalışanları, İsrail rejimi ordusunun yoğun kuşatması altında olan ve sürekli saldırılara maruz kalan Gazze’nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi başta olmak üzere bölgedeki sağlık çalışanlarıyla dayanışmalarını göstermek için yere uzanarak sembolik bir eylemle, Filistinlilere yönelik katliamın bir sahnesini canlandırdı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, Siyonist rejimin son 24 saat içinde Gazze Şeridi’nde dört farklı katliam gerçekleştirdiğini ve bu saldırılarda 44 kişinin şehit düştüğünü, 81 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Bu can kayıplarıyla birlikte, 7 Ekim 2023 tarihinde başlayan Aksa Tufanı Operasyonu'ndan bu yana Gazze’de şehit düşenlerin sayısının 43.552’ye, yaralı sayısının ise 102.765’e yükseldi.