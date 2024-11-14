14 Kas 2024 10:16
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News ID: 85659262
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Filistin destekçileri, Amsterdam'da tekrar sokağa çıktı + video

14 Kas 2024 10:16
News ID: 85659262
Filistin destekçileri, Amsterdam'da tekrar sokağa çıktı + video

Tahran, İRNA - Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da, yerel yetkililer geçen hafta yaşanan huzursuzlukların ardından şehirdeki protestoları yasaklamış olsalar da, halk bir kez daha Filistin halkına destek vermek ve gösteri yasağına karşı protesto yapmak için Amsterdam sokaklarına çıktı ve şehrin merkezinde toplandı.

Rusya Today'de yer alan göre, protestocular Çarşamba akşamı Filistin bayrakları taşıyarak, "Amsterdam soykırıma hayır diyor" ve "Filistin'i özgür bırak" gibi sloganlar atarak eylemde bulundu. 

Rusya Today'in  haberine göre Amsterdam polisi, geçen hafta yaşanan huzursuzlukların ardından yetkilerini artırarak yüzlerce göstericiyi gözaltına aldı. 

Hollanda'nın başkentinde vatandaşları arama ve gözaltına alma yetkilerini genişleten polis, geçen haftaki çatışmaların ardından uygulanan acil önlemler çerçevesinde, bu şehirde düzenlenen protestolara katılan yüzlerce kişiyi tutukladı.

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