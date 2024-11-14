Filistin destekçileri, Amsterdam'da tekrar sokağa çıktı + video

Rusya Today'de yer alan göre, protestocular Çarşamba akşamı Filistin bayrakları taşıyarak, "Amsterdam soykırıma hayır diyor" ve "Filistin'i özgür bırak" gibi sloganlar atarak eylemde bulundu.
Rusya Today'in haberine göre Amsterdam polisi, geçen hafta yaşanan huzursuzlukların ardından yetkilerini artırarak yüzlerce göstericiyi gözaltına aldı.
Hollanda'nın başkentinde vatandaşları arama ve gözaltına alma yetkilerini genişleten polis, geçen haftaki çatışmaların ardından uygulanan acil önlemler çerçevesinde, bu şehirde düzenlenen protestolara katılan yüzlerce kişiyi tutukladı.
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