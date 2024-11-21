İran’ın BM Büyükelçisi: İsrail’in hukuka aykırı eylemleri, BM kararlarının açık ihlalidir

İrevani, BM Genel Kurulu’nun 4. Komitesi’nde yaptığı konuşmada, İsrail’in yasa dışı yerleşim faaliyetlerinin Filistin halkının ve diğer Arapların haklarını ihlal ettiğini ve uluslararası toplumun, özellikle BM Genel Kurulu’nun 10. Olağanüstü Oturumunda kabul edilen ES-10/24 numaralı kararı aracılığıyla, İsrail’den işgal altındaki Filistin topraklarındaki yasa dışı varlığını derhal sona erdirmesini talep ettiğini hatırlattı.

İrevani, İsrail'in bu yasa dışı varlığının devam eden bir uluslararası hukuk ihlali olduğunu ve bunun ciddi uluslararası sorumluluklar doğurduğunu ifade ederek İsrail’in yerleşim politikalarının yalnızca Filistin halkının haklarını değil, aynı zamanda bölgedeki barış ve istikrarı da tehlikeye attığını vurguladı.

İran temsilcisi, uluslararası toplumun İsrail’in bu eylemlerine karşı daha kararlı ve etkili adımlar atması gerektiğinin altını çizerek, İsrail’in işgal altındaki topraklardaki yasadışı yerleşimlerini durdurmasının bölgedeki adil ve sürdürülebilir bir çözüm için temel bir gereklilik olduğunu belirtti.