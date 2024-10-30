İran: İsrail'in UNRWA karşıtı kararını kınıyoruz; Güvenlik Konseyi savaş makinesi Tel Aviv'i durdursun

Emir Said İrevani, Salı günü yerel saatle yapılan Güvenlik Konseyi toplantısında Filistin konusunda "UNRWA, Gazze'deki tüm insani müdahalelerin omurgasını oluşturuyor. Bunu hedefe koymak Filistinlileri hayati önem taşıyan yardımlardan mahrum bırakıyor ve krize yeni bir zorluk katmanı ekliyor." ifadelerine dikkat çekti.



" Apartheid ve işgalci İsrail rejimi, uluslararası barış ve güvenliğe yönelik gerçek bir tehdittir." diyen İran'ın BM Büyükelçisi Güvenlik Konseyi'nin kritik bir dönüm noktasında olduğunu belirterek "Bu kurum, ya savaş makinesi İsrail rejimini durdurmak ve daha fazla soykırımı, savaşı ve saldırganlığı önlemek için kararlı bir şekilde hareket edecek ya da bu suçların kontrolsüz bir şekilde devam etmesine üstü kapalı izin verecektir." ifadelerinin altını çizdi.10:01