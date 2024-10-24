İran Büyükelçisi: Güvenlik Konseyi İsrail rejimini, Gazze, Lübnan ve Suriye'deki saldırganlığını durdurmaya zorlasın

İran İslam Cumhuriyeti'nin BM Büyükelçisi ve Daimi Temsilcisi Emir Said İrevani, Çarşamba günü yerel saatle yapılan Güvenlik Konseyi toplantısında Suriye'deki duruma ilişkin açıklamasında "Uluslararası toplum Gazze ve Lübnan'da derhal ateşkes çağrısında birleşmiş durumda ve Güvenlik Konseyi de üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmelidir. Bir kez daha Güvenlik Konseyi'nden acil ve kararlı bir şekilde harekete geçmesini ve İsrail rejimini Gazze, Lübnan ve Suriye'deki saldırganlığını ve menfur suçlarını durdurmaya zorlamasını ve bu rejimin uluslararası hukuka ve BM Güvenlik kararlarına tam olarak uymasını sağlamaya çağırıyoruz. Harekete geçme zamanı geldi." ifadelerini kullandı.

"İsrail rejiminin, uluslararası hukukun ve BM Şartı'nın açık bir ihlali olan, Suriye'nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne yönelik saldırgan eylemlerini ve vahşi saldırılarını şiddetle kınıyoruz." diyen BM'deki İran'ın kıdemli diplomatı "Bu işgalci rejim, bilinçli olarak Suriye Arap Cumhuriyeti'nin altyapısını felç etme yönünde sistematik bir politika izleyerek Suriye'nin güvenlik sorunlarını daha da şiddetlendirip hayati insani çabalarını baltalıyor." ifadesinin de altını çizdi.