12 Kas 2024 11:39
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News ID: 85657207
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Gazze Şeridi’nde dört Siyonist askeri öldürüldü

12 Kas 2024 11:39
News ID: 85657207
Gazze Şeridi’nde dört Siyonist askeri öldürüldü

Tahran, İRNA - Siyonist ordu, Gazze Şeridi’nin kuzeyinde dört askerinin daha öldüğünü duyurdu.

Ölen askerlerin, Siyonist ordunun şehir savaşı konusunda uzman olan “Kfir Tugayı”na bağlı olduğu belirtildi. Ölen askerlerin kimlikleri hakkında ise daha fazla ayrıntı verilmedi.

“Kfir” ya da 900. Tugay olarak bilinen bu piyade birliği, İsrail rejimi ordusunun Batı Şeria’da zırhlı birliklerine destek amacıyla 1990'lı yılların başında altı tabur ile kuruldu. Tugay, ikinci Filistin İntifadası sırasında Batı Şeria’da şehir savaşları konusunda uzmanlaştı.

Askerlerin ölümü, bir Siyonist medyanın, Cumartesi günü, İsrail rejimi ordusunun 400 günlük savaşta iki tümen kayıp verdiğini ve binlerce asker açığı bulunduğunu açıklamasının ardından bildirildi. Haberde, İsrail'in tüm bu sorunlarının sebebi olarak Binyamin Netanyahu’nun iktidarda kalmaya devam etmesi gösterildi.

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