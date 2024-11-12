Gazze Şeridi’nde dört Siyonist askeri öldürüldü

Ölen askerlerin, Siyonist ordunun şehir savaşı konusunda uzman olan “Kfir Tugayı”na bağlı olduğu belirtildi. Ölen askerlerin kimlikleri hakkında ise daha fazla ayrıntı verilmedi.

“Kfir” ya da 900. Tugay olarak bilinen bu piyade birliği, İsrail rejimi ordusunun Batı Şeria’da zırhlı birliklerine destek amacıyla 1990'lı yılların başında altı tabur ile kuruldu. Tugay, ikinci Filistin İntifadası sırasında Batı Şeria’da şehir savaşları konusunda uzmanlaştı.

Askerlerin ölümü, bir Siyonist medyanın, Cumartesi günü, İsrail rejimi ordusunun 400 günlük savaşta iki tümen kayıp verdiğini ve binlerce asker açığı bulunduğunu açıklamasının ardından bildirildi. Haberde, İsrail'in tüm bu sorunlarının sebebi olarak Binyamin Netanyahu’nun iktidarda kalmaya devam etmesi gösterildi.