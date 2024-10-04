Lübnan'nın güneyinde Siyonist askerlerden ağır kayıplar

El Meyadin kanalının bildirdiğine göre Lübnan Hizbullah Hareketi yaptığı açıklamada Siyonist işgalci güçlere karşı 33 operasyon düzenledini duyurdu.

Hizbullah bu açıklamada "Lübnan'ın güneyindeki Marun El Ras ve Yaron bölgelerine doğru ilerlemeyi planlayan Siyonist rejimin komando kuvvetleri arasında bomba patlatıldı ve patlamayla birlikte 20'den fazla İsrail askeri ölüp yaralandı." ifadeleri yer alıyor.

Lübnan Hizbullah Hareketi Perşembe gecesi, Lübnan'ın güney sınır bölgelerinde 17 işgalci İsrail askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

23 Eylül Pazartesi sabah saatlerinden itibaren Siyonist rejim ordusunun Lübnan'ın güneyindeki çeşitli bölgelerine başlattığı geniş çaplı saldırılar devam ediyor.

Lübnan Sağlık Bakanlığı'nın raporunda, bu saldırılarda yüzlerce şehit ve binlerce yaralının bulunduğu aktarılıyor.