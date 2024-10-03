3 Eki 2024 16:26
Journalist ID: 5446
News ID: 85616746
T T
0 Persons

Ekler

Hizbullah'ın misilleme saldırıları devam ediyor; askeri üsler ateş altında

3 Eki 2024 16:26
News ID: 85616746
Hizbullah'ın misilleme saldırıları devam ediyor; askeri üsler ateş altında

Tahran, İRNA - Lübnan Hizbullah Hareketi, Siyonist rejimin mevzilerine yönelik saldırılarına devam ederek birkaç askeri üssü ve Siyonist askerlerin toplandığı yerleri hedef aldı.

Hizbullah Hareketi, yaptığı açıklamada, bu sabah savaşçılarının "El-Rahib" üssü çevresinde toplanan Siyonist askerleri 2 Burkan füzesiyle hedef aldığını duyurdu.

Hizbullah, başka bir açıklamasında da ise "Gazze Şeridi'nde direnen Filistin halkına destek ve onurlu direnişine yardım amacıyla, ayrıca Lübnan'ı ve halkını savunmak ve İsrail'in şehirler, köyler ve sivillere yönelik barbarca saldırılarına yanıt olarak, bu sabah İsrail düşman askerlerinin Siyonist Adamit yerleşim yeri yakınlarında toplandıkları yeri füzelerle vurduk." ifadelerini kullandı. 

Hareket, başka bir açıklamasında ise, Siyonist "Kafr Giladi" yerleşim yerinde toplanan Siyonist askerlere Felak füzeleriyle saldırı düzenlendiğini bildirdi.
 

0 Persons

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .