Siyonist kaynaklar Hizbullah'la yaşanan çatışmada 14 askerin öldüğünü itiraf etti

Siyonist kaynaklar, Sky News'in Arapça kanalına verdiği röportajda, Lübnan'ın güney sınır bölgesinde Lübnan Hizbullah güçleriyle yaşanan kara çatışmasında Siyonist rejime ait 14 askerin öldürüldüğünü itiraf etti.

El Menar kanalı da Hizbullah güçleriyle Maron El Ras'ın doğu tarafından şehre sızan Siyonist askerler arasında çıkan çatışmayı haber yaparak bu çatışmada bir Siyonist subayın öldürüldüğünü duyurdu.

Daha önce Siyonist kaynaklar, Hizbullah'ın Lübnan'ın güneyinde yer alan El Adisa bölgesinde kurduğu pusuda 4 Siyonist askerin öldürüldüğünü, 20'den fazla askerin de yaralandığını itiraf etmişti.

Hizbullah'ın operasyonu, Siyonist rejimin Lübnan'daki son saldırısına tepki olarak gerçekleştirildi.