2 Eki 2024 18:40
Journalist ID: 5630
News ID: 85615962
T T
0 Persons

Siyonist kaynaklar Hizbullah'la yaşanan çatışmada 14 askerin öldüğünü itiraf etti

2 Eki 2024 18:40
News ID: 85615962
Siyonist kaynaklar Hizbullah'la yaşanan çatışmada 14 askerin öldüğünü itiraf etti

Tahran, İRNA- Lübnan'ın güneyinde Siyonist rejimin askerleri ile Hizbullah güçleri arasında çatışma çıktığı haberiyle eş zamanlı olarak bazı Siyonist kaynaklar 14 askerin öldüğünü doğruladı.

Siyonist kaynaklar, Sky News'in Arapça kanalına verdiği röportajda, Lübnan'ın güney sınır bölgesinde Lübnan Hizbullah güçleriyle yaşanan kara çatışmasında Siyonist rejime ait 14 askerin öldürüldüğünü itiraf etti.

El Menar kanalı da Hizbullah güçleriyle Maron El Ras'ın doğu tarafından şehre sızan Siyonist askerler arasında çıkan çatışmayı haber yaparak bu çatışmada bir Siyonist subayın öldürüldüğünü duyurdu.

Daha önce Siyonist kaynaklar, Hizbullah'ın Lübnan'ın güneyinde yer alan El Adisa bölgesinde kurduğu pusuda 4 Siyonist askerin öldürüldüğünü, 20'den fazla askerin de yaralandığını itiraf etmişti.

Hizbullah'ın operasyonu, Siyonist rejimin Lübnan'daki son saldırısına tepki olarak gerçekleştirildi.

0 Persons

İlgili haberler

yorumunuz

You are replying to: .