Üç Siyonist asker El-Kassam savaşçılarının tuzağında öldü

Siyonist rejim medyası, dün öğleden sonra ve bu sabah Gazze Şeridi'nde iki güvenlik olayı yaşandığını ve bu olaylarda birkaç askerin öldüğünü veya yaralandığını kabul etti. İsrail rejimi medyasına göre, bugün Gazze'de Siyonist orduya ait ölü sayısı üçe yükseldi.

Bu bağlamda, Hamas’ın askeri kanadı olan İzzeddin El-Kassam Tugayları bir açıklama yaparak, Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Cebaliya kampında önceden bombalanmış bir binanın patlatılması sonucu birçok Siyonist askerinin öldüğünü ve yaralandığını duyurdu.

El-Kassam ayrıca, Cebaliya kampının batısında kurulan bir pusu ile Siyonist orduya ait "D9" model bir askeri buldozerin, "El-Yasin 105" tanksavar roketleriyle imha edildiğini ve bu operasyonda birkaç Siyonist askerin öldüğü veya yaralandığı belirtildi.