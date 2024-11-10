10 Kas 2024 16:49
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News ID: 85655438
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Bir Siyonist asker daha Lübnan cephesinde öldürüldü

10 Kas 2024 16:49
News ID: 85655438
Bir Siyonist asker daha Lübnan cephesinde öldürüldü

Tahran - İRNA - Siyonist rejim medyası, işgal altındaki toprakların kuzeyinde, Lübnan sınırında çıkan çatışmalar sırasında bir Siyonist askerin daha öldüğünü bildirdi.

Siyonist rejime ait haber kaynakları, bu askerin Lübnan’daki İslami Direniş güçleriyle yaşanan çatışmalarda öldüğünü açıkladı. Ancak Siyonist medya, olayla ilgili daha fazla ayrıntı vermedi.

Siyonist rejim ordusu, perşembe günü yaptığı açıklamada, son haftalarda Lübnan Hizbullahı savaşçılarıyla yaşanan kara çatışmaları sırasında kara kuvvetleri piyade birliğinden beş askerinin öldüğünü ve 16 askerinin yaralandığını kabul etmişti.

Siyonist rejim ordusu, bugüne kadar savaşlar sırasında 780’den fazla askerinin öldüğünü itiraf etti. Ayrıca, Gazze Şeridi’ne karşı başlattığı savaşın başlangıcından bu yana beş binden fazla subay ve askerinin yaralandığını, bunlardan 277'sinin hâlâ tedavi altında olduğunu belirtti.

Bu bağlamda, "İsrail Sigorta Örgütü" olarak bilinen Siyonist örgüt, 7 Ekim 2023’te başlayan Aksa Tufanı savaşının başlangıcından bu yana yaklaşık 14 aylık süreçte, 1800 Siyonistin öldüğünü itiraf etti.

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