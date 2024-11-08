İsrail’in “Ramat David” Havalimanına füze saldırısı / Lübnan’ın güneyinde bir Siyonist askeri öldü

Lübnan Hizbullahı tarafından yapılan açıklamada, Gazze halkına destek, Filistin direnişine destek, Lübnan ve halkının savunması ve İsrail rejiminin saldırılarına yanıt çerçevesinde bugün yerel saatle 08:00’de “Lebbeyk ya Nasrallah” çağrısıyla Hayfa’nın güneydoğusunda bulunan “Ramat David” askeri üssü ve havalimanına füze saldırısı düzenlendiği ifade edildi.

Hizbullah bir diğer açıklamada, Hayfa’nın kuzeybatısında yer alan “Stella Maris” deniz üssünün de füze saldırısına hedef olduğunu belirtti.

Lübnan İslami Direniş güçleri ayrıca, El-Adisiyye bölgesinde yer alan Cel el-Hamar bölgesindeki Siyonist askerlerinin toplandığı noktaya roket saldırıları düzenledi.

Bu arada Siyonist işgal ordusu da yaptığı açıklamada, orduda görevli askerlerden “Hezekyahu Shabtai”nin Lübnan’ın güneyinde öldüğünü doğruladı.