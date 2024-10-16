Bekayi: İran ve Ürdün bölgenin güvenlik ve istikrarının korunmasına vurgu yapıyor

İsmail Bekayi sosyal medya platformu X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda “Dışişleri Bakanı Dr. Irakçi, Ürdün Kralı ile yaptığı görüşmede, Siyonist rejimin Gazze ve Lübnan'daki saldırganlığı ve suçları sonucunda İran'ın bölgedeki hassas güvenlik durumuna ilişkin görüşlerini açıkladı.”paylaşımında bulundu

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü paylaştığı mesajda ayrıca “Bu görüşmede iki ülkenin ikili ilişkileri geliştirme ve derinleştirme yönündeki ortak kararlılığı vurgulandı.” ifadesine yer vererek “İran ve Ürdün'ün inancı, saldırganlığı ve suçları durdurmak, masum insanların hayatları korumak ve bölgenin güvenlik ve istikrarını korumak için kararlı bir dayanışmaya ve kolektif eyleme ihtiyacımız olduğu yönündedir.” ifadelerinde bulundu.

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Irakçi, bölgesel ziyaretlerinin devamında Ürdünlü üst düzey yetkililerle görüşmek üzere bu sabah Amman'a gitti.

Bu, İran'ın Gazze ve Lübnan'daki savaşı durdurmaya yönelik diplomatik çabalarının devamı doğrultusunda dışişleri bakanının bölgesel ziyaretlerinin yedinci durağı oldu.