Irakçi: Ek protokolün yeniden uygulanması ambargoların giderilmesine bağlıdır

Irakçi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada bu konuyu belirterek, bu işin mümkünse ayın 20’sine kadar yapılmasını istediklerini söyledi.

Irakçi, ‘’ Biz ciddi ve azimliyiz ve eğer ambargolar yarın kaldırılırsa ve doğruluğu denetlenebilirse Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) çerçevesindeki taahhütlerimize geri dönebiliriz. ‘’ dedi.

İran Şubat sonundan itibaren İslami Şura Meclisi kararı doğrultusunda ek protokol uygulanmasının KOEP üyesi ülkelerin taahhütlerini yerine getirmemelerinden dolayı durdurdu.

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