12 May 2021 20:28
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News Code: 84327796
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Irakçi: Ek protokolün yeniden uygulanması ambargoların giderilmesine bağlıdır

Irakçi: Ek protokolün yeniden uygulanması ambargoların giderilmesine bağlıdır

Tahran, IRNA- İran Dışişleri Bakan Yardımcısı ve nükleer müzakere heyet başkanı Seyyid Abbas Irakçi, NPT Ek Protokolünün uygulanmasının İran aleyhinde uygulanan ambargoların giderilmesine bağlı olduğunu söyledi.

Irakçi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada bu konuyu belirterek, bu işin mümkünse ayın 20’sine kadar yapılmasını istediklerini söyledi.

Irakçi, ‘’ Biz ciddi ve azimliyiz ve eğer ambargolar yarın kaldırılırsa ve doğruluğu denetlenebilirse Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) çerçevesindeki taahhütlerimize geri dönebiliriz. ‘’ dedi.

İran Şubat sonundan itibaren İslami Şura Meclisi kararı doğrultusunda ek protokol uygulanmasının KOEP üyesi ülkelerin taahhütlerini yerine getirmemelerinden dolayı durdurdu.

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