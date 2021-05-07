7 May 2021 20:05
Journalist ID: 1942
News Code: 84321321
0 Persons

Irakçi: ABD ve tüm taraflar KOEP’in ihyası için ciddiler

Irakçi: ABD ve tüm taraflar KOEP’in ihyası için ciddiler

Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakan Yardımcısı Seyyid Abbas Irakçi, Viyana’da cereyan eden müzakerelerde ABD dahil tüm tarafların Kapsamlı Ortak Eylem Planının(KOEP) ihyası için ciddi olduklarını söylhttps://twitter.com/Irna_Turkish

Irakçi yaptığı açıklamada, ABD’lilerden intikal eden haberler olduğunu ve bu haberlere göre de onları KOEP’e dönüş için ciddi olduklarını ve bugüne kadar ambargoların büyük kısmını kaldırmak için hazır olduklarını ifade ettiklerini söyledi.

Bugün yeniden KOEP Ortak Komisyonu toplantısının düzenlendiğini belirten Irakçi, İran’ın isteklerinin temin olmasında taahhütlerine dönmekte ciddi olduğunu ve bunun İran’ın iradesi olduğunu ve diğer konularla ilgisi olmadığını söyledi.

İran seçimleri ile müzakerelerinin bir ilgisi olmadığını ifade eden Irakçi, kendilerinin belirtilen kesin tutum çerçevesinde ülke menfaatleri ve ambargoların kaldırılması yönünde hareket ettiklerini söyledi.

Müzakerelerin hafta sonu ve tatil olmadığını ve gerektiği takdirde heyetlerin gece gündüz çalışacaklarını ve heyet başkanlarının da Viyana’da ve hafta sonunda bulunacaklarını söyledi.

Twitter'da Takip Ediniz. https://twitter.com/Irna_Turkish

2012

yorumunuz

You are replying to: .
6 + 5 =