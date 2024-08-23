23 Ağu 2024 18:23
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News ID: 85576773
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Ermenistan'dan İran İslam Cumhuriyeti'nin Ermenistan ve bölgeye ilişkin tutumuna övgü

23 Ağu 2024 18:23
News ID: 85576773
Ermenistan'dan İran İslam Cumhuriyeti'nin Ermenistan ve bölgeye ilişkin tutumuna övgü

Tahran, İRNA- Ermenistan Dışişleri Bakanı, ülkemizin Dışişleri Bakanı ile yaptığı telefon görüşmesinde Erakçi'yi tebrik ederken, İran'a bu ülkenin toprak bütünlüğünü destekleme konusundaki tutumlarından dolayı teşekkür etti.

Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, İran Dışişleri Bakanı Seyid Abbas Erakçi'nin İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı olarak seçilmesinden dolayı tebrik etti.

Mirzoyan, iki ülke arasındaki dostane ilişkilerden duyduğu memnuniyeti dile getirirken, ülkesinin Ermenistan ile İran İslam Cumhuriyeti arasındaki ilişkileri genişletme isteğini vurguladı.

Ayrıca İran İslam Cumhuriyeti'nin Ermenistan'ın toprak bütünlüğü ve bölgedeki gelişmelere ilişkin tutumunu da takdirle karşıladı.

Erakçi iki ülke arasında gelişen ilişkilere destek verirken, ülkemizin Ermenistan ile ilişkileri geliştirmeye hazır olduğunu vurguladı.

Ülkemiz Dışişleri Bakanı, İran İslam Cumhuriyeti'nin bölge ülkelerinin toprak bütünlüğünü ve uluslararası sınırların değişmezliğini destekleme politikasını vurgulayarak, Ermenistan'ın komşularıyla barış görüşmelerini desteklediğini bildirirken İran İslam Cumhuriyeti'nin bölgede kalıcı barışı desteklemeye hazır olduğunu duyurdu.

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