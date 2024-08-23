23 Ağu 2024 16:56
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News ID: 85576721
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Erakçi: Yeni hükümette Suriye'ye destek yaklaşımı devam edecek

23 Ağu 2024 16:56
News ID: 85576721
Erakçi: Yeni hükümette Suriye'ye destek yaklaşımı devam edecek

Tahran, İRNA- İranDışişleri Bakanı, Suriyeli mevkidaşı ile yaptığı görüşmede, İran İslam Cumhuriyeti'nin yeni hükümette de Suriye'ye ve Siyonist rejime karşı direnişi destekleyen ülkelere destek verme konusundaki yaklaşımının devam ettiğini vurguladı.

Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad, Seyid Abbas Erakçi ile yaptığı telefon görüşmesinde kendisini İran İslam Cumhuriyeti'nin yeni dışişleri bakanı seçilmesinden dolayı tebrik ederek başarılar dileğinde bulundu.

Faysal Mikdad ayrıca Suriye Devlet Başkanı'nın İslam İnkılabı Lideri ve Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'a sıcak selamlarını ileterek, ülkesinin İran'la stratejik ilişkilerin sürdürülmesi ve güçlendirilmesi yönündeki özel çabalarına vurgu yaptı.

Ülkemizin Dışişleri Bakanı Erakçi de Suriyeli mevkidaşına teması ve tebriklerinden dolayı teşekkür ederek, İran İslam Cumhuriyeti'nin yeni hükümette de Siyonist rejim'e karşı Suriye'ye ve direnişe destek veren ülkelere destek verme konusundaki yaklaşımının devam edeceğini vurguladı. 

Suriye ve İran İslam Cumhuriyeti dışişleri bakanları, Siyonist işgal rejiminin saldırı ve suçlarına karşı durmanın ve Filistin'e destek vermenin yanı sıra, çeşitli alanlarda ikili ilişkilerin güçlendirilmesi amacıyla taraflar arasında istişare ve koordinasyonun sürdürülmesine vurgu yaptı.

Taraflar ayrıca karşılıklı olarak birbirlerini Tahran ve Şam'ı ziyaret etmeye davet etti.

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