Seyid Abbas Erakçi Dışişleri Bakanı oldu

İslam Şura Meclisi'nde yapılan genel oturumlarında ve komisyonlarında 14. Hükümet tarafından önerilen bakanların salahiyeti, geçmişleri ve planlarının iki hafta boyunca tartışılması ve incelenmesinin ardından, İslami Şura Meclisi’nin bugünkü genel oturumunda önerilen bakanlar hakkında oylama yapıldı.

Son oylamada milletvekillerinin çoğunluğunun oyu ile Seyid Abbas Erakçi 14. hükümetin dışişleri bakanı seçildi.

Erakçi 288 milletvekilinden toplam 247 evet oyu aldı.

6 Aralık 1962 tarihinde dünyaya gelen Seyid Abbas Erakçi, 2021’den beri Stratejik Dış İlişkiler Konseyi sekreteri olarak çalışan İranlı bir diplomat ve politikacıdır.

2017’den 2021’e kadar İran Dışişleri bakanının siyasi işlerden sorumlu yardımcısı olarak görev yaptı. O aynı zamanda Viyana'da bulunan 5+1 grubuyla İran'ın nükleer müzakere ekibinin bir üyesiydi.

Erakçi Dışişleri Bakanlığı Uluslararası İlişkiler Fakültesi'nden uluslararası ilişkiler alanında lisans derecesine, İslami Azad Üniversitesi Merkez Tahran şubesinden siyaset bilimi alanında yüksek lisans derecesine ve Kent Üniversitesi'nden siyasi düşünce alanında doktora derecesine sahiptir.