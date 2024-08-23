23 Ağu 2024 14:28
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News ID: 85576641
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Erakçi: Amerika ile gerilimi yönetmek ve Avrupa ile ilişkileri yeniden inşa etmek, düşmanca yaklaşımlarını değiştirmelerine bağlı

23 Ağu 2024 14:28
News ID: 85576641
Erakçi: Amerika ile gerilimi yönetmek ve Avrupa ile ilişkileri yeniden inşa etmek, düşmanca yaklaşımlarını değiştirmelerine bağlı

Tahran, İRNA- Dışişleri Bakanı "İran Dışişleri Bakanlığı, Washington'la gerilimi yönetmek ve Avrupa ülkeleriyle ilişkileri yeniden canlandırmak için düşmanca yaklaşımlarına son verirlerse yeni dönemde harekete geçecek." açıklamasında bulundu.

İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Seyid Abbas Erakçi, Japonya'nın Kyodo haber ajansına verdiği demecinde bu medyanın sorularını yanıtladı.

ABD yaptırımları ve Avrupa ile ilişkilere ilişkin bir soruyu yanıtlayan Erakçi "İran Dışişleri Bakanlığı, Washington'la gerilimi yönetmek, Avrupa ülkeleriyle ilişkileri yeniden canlandırmak için -tabii ki düşmanca yaklaşımlarına son vermeleri halinde- yeni dönemde harekete geçecek ve Dışişleri Bakanlığı'nın hedefi 2015 nükleer anlaşmasını yeniden canlandırmak ve yaptırımlarıb kaldırılması olacak. İslami Şura Meclisinde dış politikamı anlatırken, ülkenin temel ilkelerine bağlı kalarak ciddi, odaklı ve zamanında müzakereler yoluyla yaptırımların, özellikle de tek taraflı yaptırımların kaldırılmasının hayati hedefini vurguladım." ifadelerini kullandı.

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