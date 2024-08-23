Erakçi: Amerika ile gerilimi yönetmek ve Avrupa ile ilişkileri yeniden inşa etmek, düşmanca yaklaşımlarını değiştirmelerine bağlı

İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Seyid Abbas Erakçi, Japonya'nın Kyodo haber ajansına verdiği demecinde bu medyanın sorularını yanıtladı.

ABD yaptırımları ve Avrupa ile ilişkilere ilişkin bir soruyu yanıtlayan Erakçi "İran Dışişleri Bakanlığı, Washington'la gerilimi yönetmek, Avrupa ülkeleriyle ilişkileri yeniden canlandırmak için -tabii ki düşmanca yaklaşımlarına son vermeleri halinde- yeni dönemde harekete geçecek ve Dışişleri Bakanlığı'nın hedefi 2015 nükleer anlaşmasını yeniden canlandırmak ve yaptırımlarıb kaldırılması olacak. İslami Şura Meclisinde dış politikamı anlatırken, ülkenin temel ilkelerine bağlı kalarak ciddi, odaklı ve zamanında müzakereler yoluyla yaptırımların, özellikle de tek taraflı yaptırımların kaldırılmasının hayati hedefini vurguladım." ifadelerini kullandı.