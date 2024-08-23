Almanya Dışişleri Bakanı’ndan Erakçi’ye tebrik telefonu

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock telefonda, İran'ın yeni Dışişleri Bakanı Abas Erakçi'yi görevinden dolayı tebrik etti.

Bu telefon görüşmesinde, İran'ın yeni hükümetinde iki ülkenin ilişkileri önündeki sorun ve engellerin ortadan kaldırılmasıyla birlikte ilişkilerin daha da geliştirilmesi temennisinde bulundu.

Bu telefon görüşmesinde Alman mevkidaşına teşekkür eden İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi ise iki ülke arasındaki siyasi istişarelerin sürdürülmesi gerektiğini vurgulayarak, “Farklı alanlardaki ilişkilerin sürdürülmesi ve güçlendirilmesi için karşılıklı saygı ve ortak çıkarlara odaklanma gerekiyor” dedi.

Taraflar ayrıca, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında görüş teadisinde bulunarak, iki ülkenin mevcut sorunları diyalog ve siyasi istişarelerin sürdürülmesi yoluyla çözme konusundaki kararlılığını vurguladılar.