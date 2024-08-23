Borrell, İran'ın yeni Dışişleri Bakanı Erakçi'yi tebrik etti

Josep Borrell bu telefon görüşmesinde mevcut bölgesel ve küresel sorunlara dikkat çekerek, İran ve Avrupa Birliği arasındaki siyasi istişarelerin İran’ın yeni hükümeti döneminde de devam ederek genişlemesini temenni etti.

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi ise, İran İslam Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği arasındaki çeşitli ve çok sayıda etkileşim alanına atıfta bulunarak, “İran, Avrupa Birliği ile ilişkilerin karşılıklı saygıya dayalı bir ortamda gelişmesini memnuniyetle karşılıyor ve aralarındaki sorunların çözülmesi için diyalog kurulması ve Avrupa ülkelerinin yanlış politikalarının düzeltilmesi gerektiğine inanıyor” dedi.

Bu telefon görüşmesinde taraflar ayrıca, yaptırımların kaldırılmasına ilişkin müzakereler ile Siyonist rejimin Gazze'de işlediği savaş ve suçları ele aldılar.