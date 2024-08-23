İran Dışişleri Bakanı ile Lübnanlı mevkidaşı arasında telefon görüşmesi

Lübnan Dışişleri Bakanı Abdullah Bouhabib, Seyid Abbas Erakçi'yi İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı seçilmesinden dolayı tebrik ederek, Erakçi'ye yeni görevinde başarılar diledi.

Bu telefon götüşmesinde Erakçi, İran İslam Cumhuriyeti'nin yeni hükümetinin Siyonist rejimin saldırganlığına karşı Lübnan hükümeti, halkı ve direnişine destek vermeye devam etme yaklaşımını vurguladı.

Lübnan Dışişleri Bakanı ise İran İslam Cumhuriyeti ile Lübnan arasındaki ilişkileri ve işbirliğini geliştirme ve güçlendirme sürecinin devam edeceği yönündeki umudunu dile getirdi.

Erakçi ve Bouhabib, Siyonist rejimin Filistin'deki savaş suçlarının devam etmesi ve bu rejimin Lübnan'a yönelik saldırganlığının gölgesinde yaşanan son bölgesel gelişmeler hakkında da görüş alışverişinde bulundu.