Devrim Muhafızları Ordusu’ndan şehit Haniye suikastına ilişkin duyuru

İslam Devrim Muhafızlar Ordusunun halkla ilişkiler biriminin 3 numaralı duyurusunda İslami Direniş Hareketi (Hamas) Siyasi Büro Başkanı Dr. İsmail Haniye'nin şehadetinde Siyonist rejimin terör suçuna işaretle “Yapılan incelemelere göre bu terör operasyonu, konukların konaklama alanının dışından yaklaşık 7 kilogramlık savaş başlıklı kısa menzilli merminin şiddetli bir patlamayla birlikte ateşlenmesi sonucu gerçekleştirildi.” denildi.

Duyuru metninde şu ifadeler yer alıyor:

Suçlu Siyonist rejimin, İslami Direniş Hareketi'nin (Hamas) mücahid ve cesur siyasi büro başkanı yüksek rütbeli şehit Dr. İsmail Haniye ve yanındaki korumasının şehadetiyle sonuçlanan terör eyleminin ardından, bu bildiriyi İran halkıyla paylaşıyoruz:

1. Bu eylem Siyonist rejim tarafından tasarlanıp uygulandı ve Amerika'nın cinayetkar hükümeti tarafından desteklenmiştir

2. Yapılan incelemelere göre bu terör operasyonu, konukların konaklama alanının dışından yaklaşık 7 kilogramlık savaş başlıklı kısa menzilli merminin şiddetli bir patlamayla birlikte ateşlenmesi sonucu gerçekleştirildi.

Son olarak Şehit İsmail Haniye’nin intikamının kesin olduğunu ve maceracı ve terörist Siyonist rejimin, "ağır ceza" olan bu suçun bedelini, uygun zaman, yer ve nitelikte ödeyeceğini vurguluyoruz.