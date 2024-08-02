Bakıri, Siyonist rejimin Güvenlik Konseyi'nde kınanmamasını kınadı/ Borrell: Meşru savunma İran'ın hakkıdır

Bakıri, AB temsilcisi Enrique Mora’nın İran Cumhurbaşkanının yemin törenine katılmasına atıfta bulunarak, Siyonist rejimin Tahran’da İsmail Haniye’yi şehit etmesinin İran'ın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü ihlal ettiğini ve bölgesel ve uluslararası barışı ve istikrarı tehlikeye attığını belirterek İran'ın kesinlikle bu suç çetesini cezalandırmak için meşru hakkını kullanacağını vurguladı.

Bakıri, BM Güvenlik Konseyi'nin İran’ın talebi üzerine acil bir toplantı düzenlediğine dikkat çekti ve bazı Avrupa ülkelerinin ABD ile birlikte Haniye'nin terörünü kınayan bir kararın çıkmasını engellemesini kınadı.

Bakıri, bazı Avrupa ülkelerinin bu tutumunun ve Siyonistlerin Yemen ve Lübnan'daki savaş çabalarına karşı sessiz kalmalarının, bu rejimi saldırgan eylemlerine devam etmesi için teşvik ettiğini ve bunun bölgedeki barış ve istikrarı tehlikeye atacağını belirtti.

AB Dış Politika Sorumlusu Josep Borrell ise, İran'ın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini savunma hakkını vurgularken, bölgedeki gerilimin artması ve tam kapsamlı bir savaşın ortaya çıkmasından duyduğu endişeyi dile getirdi.

Bakıri, AB'nin uluslararası barışı ve güvenliği koruma sorumluluğunu yerine getirmesi gerektiğini belirterek, Siyonist rejimin suçlarının devam etmesini engellemek için bu rejime baskı yapması gerektiğini söyledi. Avrupa tarafının Siyonist rejimi dizginlemek için ciddi bir adım atmamasının, Tel Aviv’deki suç çetesini savaş kışkırtıcılığına ve bölgesel ve uluslararası barışı ve istikrarı tehlikeye atmaya teşvik edeceğini belirtti.