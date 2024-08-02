Bakıri: İran, suçlu Siyonistleri kesinlikle cezalandırma hakkını kullanacak

Ali Bakıri, Cezayir Dışişleri Bakanı Ahmed Attaf ile yaptığı telefon görüşmesinde, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin İsrail rejimi tarafından şehit edilmesinin sonuçlarını ele aldı.

Bakıri, İran Cumhurbaşkanı'nın yemin törenine katılan Cezayir Temsilciler Meclisi Başkanı'na teşekkür ederek, İsrail rejiminin İsmail Haniye'yi İran topraklarında suikast düzenleyerek İran İslam Cumhuriyeti'nin kırmızı çizgisini aştığını vurguladı. Bu nedenle, İran'ın suçlu Siyonistleri kesin ve etkili bir şekilde cezalandırma hakkını kullanacağını belirtti.

Bakıri, İsmail Haniye suikastını incelemek üzere Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin acil toplantısının düzenlenmesi konusundaki desteklerinden dolayı Cezayir'e teşekkür etti ve İslam İşbirliği Teşkilatı'nın dışişleri bakanları seviyesinde acil toplantısının düzenlenmesi gerektiğini vurguladı.

Cezayir'den İslam İşbirliği Teşkilatı Toplantısı İçin Destek

Ahmed Attaf, bu telefon görüşmesinde, İsrail rejiminin terörist eylemlerine karşı İslam İşbirliği Teşkilatı'nın acil toplantısının düzenlenmesi için İran'ın girişimini desteklediklerini belirtti. Ayrıca, Cezayir hükümeti ve halkının, İsrail rejiminin İsmail Haniye'ye İran topraklarında suikast düzenleyerek İran'ın ulusal egemenliğini ve toprak bütünlüğünü ihlal etmesini şiddetle kınadığını ifade etti.