İran, Güney Afrika'nın Siyonist rejime karşı tutumunu övdü

İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakıri, İran’ın yeni Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’ın yemin törenine katılmak üzere Tahran’a gelen Güney Afrika Dışişleri Bakanı Ronald Lamola ile bir araya gelerek, ikili ilişkilerin geliştirilmesi yollarını görüştü.

Dışişleri Bakanı Vekili Bakıri bu görüşmede, başta ABD olmak üzere bazı batılı ülkelerin tek taraflılık yaklaşımı ve insan hakları, terör ve nükleer silahların yayılmasının önlenmesi gibi konuları kötüye kullanarak bağımsız ülkelere karşı hukuka aykırı kısıtlamalar uygulamasıyla başa çıkmak için iki ülkenin uluslararası siyasi ve hukuki alanlarda işbirliği kapasitelerine sahip olduğuna vurgu yaptı.

Lamola’nın Siyonist rejimin suçlarını Uluslararası Adalet Divanı'nda takip etmedeki rolünü ve Güney Afrika hükümetinin bu rejimin suçlarını uluslararası hukuk ve yargı çevrelerinde kınama konusundaki özel çabalarını takdir eden Bakıri, “İran, Filistin halkını desteklemek ve Siyonist rejimin Gazze'deki soykırım ve insanlığa karşı işlediği suçlarını kınamak için uluslararası alanda her türlü girişim ve eylemi desteklemektedir” dedi.

Güney Afrika Dışişleri Bakanı Ronald Lamola ise, ülkesinin başta ekonomik ilişkiler olmak üzere tüm alanlarda İran’la olan ilişkileri geliştirmekten yana olduklarını vurguladı.

Ronald Lamola ayrıca Lahey Uluslararası Adalet Divanı ve Uluslararası Ceza Mahkemesi çerçevesinde uluslararası ilişki ve işbirliğinin geliştirilmesinin yanı sıra Gazze'deki soykırımla mücadelede iki ülke arasındaki istişare ve ortak tutumlarının güçlendirilmesine vurgu yaptı.