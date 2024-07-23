Bakıri'den, İran'ın Yemen halkı ve direnişi ile dayanışmasına vurgu

Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakırri, Yemen Ulusal Kurtuluş Hükümeti Sözcüsü ve Baş Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Abdüsselam ile yaptığı telefon görüşmesinde, İsrail rejiminin Yemen'in El-Hudeyde limanındaki sivil tesislere yönelik son saldırısını kınayarak, İran İslam Cumhuriyeti'nin Yemen halkı ve direnişi ile bu rejimin suçlarına karşı dayanışma içinde olduğunu belirtti ve bölgedeki son gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Bakıri, Gazze halkının örnek direnişi, Yemen'in liderliği ve dirençli halkının Filistinlilere destek olma girişimi ve İran İslam Cumhuriyeti'nin Sadık Vaadi operasyonunu gerçekleştirmesi gibi üç etkili olayın son dokuz ayda İsrail için stratejik bir yenilgiye yol açtığını belirtti.

Dışişleri Bakan Vekili ayrıca, Yemen'in liderliği, mücahit savaşçıları ve dirençli halkının, mazlum Filistin halkının yanında durmasının İslam ümmeti için tarihi ve gurur verici olduğunu vurguladı.

Yemen Ulusal Kurtuluş Hükümeti Sözcüsü ve Baş Müzakere Heyeti Başkanı da, İsrail rejiminin Yemen topraklarına yönelik son saldırısında sivil tesisleri hedef almasının ve sivillerin şehit olmasına ve yaralanmasına neden olmasının bu rejimin çaresizliğini ve yenilgisini gösterdiğini belirterek, İran İslam Cumhuriyeti'nin Yemen halkı ve direnişi ile dayanışma mesajı için teşekkür etti.