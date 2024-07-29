İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakıri Keni, cumhurbaşkanı yemin törenine katılmak üzere Tahran'a gelen Gambiya Dışişleri Bakanı Mamedou Tangara, Sudan Dışişleri Bakanı Hüseyin Awad ve Güney Afrika Dışişleri Bakanı Ronald Lamola ile bir araya geldi.